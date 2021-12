Sünnipäeva tähistav Vaido Neigaus: tänan elu selle 34 kortsukese eest

34. sünnipäeva tähistav Vaido Neigaus tunnistas, et täna ta peeglisse ei vaata. «Naudin hoopis iseennast sellisena, milliseks elu mind on kasvatanud,» nentis ta Instagrami postitatud foto juures, kus kandis vahvat sädelevat jakikest.

«Ma tänan elu selle 34 kortsukese eest!» sõnas Neigaus ja ütles, et vanus on nagu vein, mis läheb ajaga veel paremaks.

Tänavu juulis tähistas Neigaus abikaasa Joni Lindströmiga neljandat pulma-aastapäeva. «Ma olen väga õnnelik, et just Sina tulid mu ellu. Tänu Sinule tunnen taas, mis on armastus ning aitäh, et oled toonud tagasi minule selle enesekindluse, hoolivuse ning elumõtte,» kirjutas muusik siis Instagrami postitatud pildi juurde. «Lõpetuseks lisan veel, et need, kes ei usu armastust kahe mehe vahel, siis võite mu lillelõhnalist 🍑 nuusutada.»