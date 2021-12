Pere jõuluistumine Sauel sai traagilise lõpu: vaatad, kuidas maja põleb, midagi teha ei saa

Pereema Ivika Maibak tunnistab, et suutis tulekahjus hävinud majast tehtud pilte vaadata alles päev hiljem. «See on õudusunenägu... Nii, kui silmad sulen, et veidigi puhata, siis pilt hirmunud laste nägudest ja suitsevast kodust sireenidega on silme ees, kuidas, beebi teki sisse mähituna, lastega majast paljajalu naabrite juurde jooksime nuttes.»