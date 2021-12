Omikroni tüve tõttu jäi ära maailmas üle 4000 lennureisi

USA Today kirjutas sellest, kuidas COVID-19 omikron tüvi levib väga kiiresti ja riigis ei ole veel täpset plaani, kuidas selle vastu võidelda. Näiteks ei ole teada, kuidas reageerib see tüvi täpselt vaktsiinile, kuidas see allub ravile ning missugused on nõudmised sellega seoses maski kandmise ja isolatsiooni osas.

Väidetavalt pidi kõigi prognooside kohaselt tänavuste pühade ajal (23. detsember 2021 kuni 3. jaanuar 2022) USA-s reisima ligi 109 miljonit inimest. Nüüd kui omikron tüvi levib Ühendriikides jõudsalt mõjutab see aga kogu riiki niivõrd palju, et ameeriklastel on hirm, et neil tuleb pandeemia ohus riik taas lukku keerata.