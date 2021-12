Ott Kiivikas naudib vanaisa staatust ning alustas luuleloominguga

Kiivikas kirjutas oma Instagrami postituses, kuidas tänavused jõulud on tema jaoks väga erilised. Nimelt sündis tema tütrel, Amani Kiivikal, sel nädalal pisipoeg, kel nimeks Johan-Even.

Kiivika sõnul on esimesed vanaisaks olemise emotsioonid lausa kirjeldamatud.

Bikiinifitnessiga tegelev Christin-Amani Kiivikas teatas sel suvel, et on lapseootel. 19-aastase sportlase kaaslane on ehitusvaldkonnas töötav Siim Haljand. Amani sünnitas poja kaks päeva enne jõululaupäeva, 22. detsembril.