KLÕPS ⟩ Saate «Naabrist parem» võitjapaar ootab perelisa: jõuluvana, oleme vallatud olnud!

Armsa foto juurde on lisatud kelmikad teemaviited #midamuudmaalteha ja #maaelurõõmud.

«Täitsa lõpp! Siiani pole päris kohale jõudnud, et me võitsime. Näod peeretavad suurest rõõmust ja süda on tänulikkust täis!» kirjutasid Asko ja Merill Instagramis pärast saate võitu.