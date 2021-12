Aasta suurim muusikasündmus Eesti Muusikaauhinnad tuleb taas!

Pandre sõnul annab see jõulise signaali, et kõigele vaatamata on Eesti muusika väga heas seisus. «On valikuid, keda Eesti Muusikaauhindade galal parimatena pärjata, langetada keerukas, kuid meeldiv ülesanne, tõdes ta.

Viinalass aga lisas, et Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala juhtimine on kahtlemata väljakutse, kuid ühtlasi ka väga suur au. «Kuna 2021. aastal avaldati väga palju head muusikat, olen siiralt rõõmus, et saan anda oma panuse sündmuse õnnestumiseks ja olen mõnusas ootuses, et kõikide sõprade ning kolleegidega üheskoos möödunud aastat tähistada!»