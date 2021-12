Sander Õiguse beebipilt ajas netirahva segadusse: jõulutervitused neile, kes fakte kontrollivad

32-aastane püstjalakoomik Sander Õigus jagas sotsiaalmeedias armast pilti koos pisikese beebiga ja tutvustas last, kui kõige uuemat Õigust. Kuigi esimese hooga võib postitus jätta mulje, et koomik sai isaks, siis Elu24-le teadaolevalt on tegu siiski Sandri vennalapsega.