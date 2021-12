Värske Hollywoodi suurfilmiga on seotud ka tuntud Eesti pianist

Kultussaaga neljanda osa «Matrix: Ülestõusmine» klaveripartii on sisse mänginud tunnustatud Eesti pianist Kristjan Randalu .

«Üksinda stuudios salvestasin,» tõdes Randalu «Aktuaalses kaameras». Klaverimäng salvestati kaks aastat tagasi, enne filmivõtteid, Berliini helistuudios. «See on selline pusle mäng, et heliloojatel peab olema nägemus, mis suunas see hakkab minema.»