Helen Adamson vaimsest tervisest: iga inimene vajab, et ta oleks nähtud ja mõistetud

«Kui ma ühel hetkel aru sain, et kogen depressiooni ja adusin, mida see endast ette kujutab, algas minu teadlik teekond vaimselt tervema eluni,» nentis Helen Adamson, öeldes, et depressioon on haigus, mis võib tabada igaüht.

«Mina sain omal käel teada, mida see haigus endast ette kujutab ja kuidas end aidata. Lugesin ja uurisin, käisin teraapias, kogesin tagasilangusi, suuri edasiminekuid.»

Adamsoni sõnul leidis ta oma vaimse tervise tegevuskava katse-eksituse meetodil. «Olgem ausad, võttis aega 15 aastat, et päriselt aru saada, kuidas paremini tasakaalus olla. Ja alati ei tule see ikka välja!»

«Õnneks teatakse vaimse tervise probleemidest aina enam ja see on vajalik, et kõik saaksid olla täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Iga inimene vajab, et ta oleks nähtud ja mõistetud, et nii tööandja, töökaaslased, sõbrad, lähedaseks mõistaksid, mida kogeb keegi, kui tal on depressioon, ärevushäire, ta on läbi elanud traumaatilise sündmuse või tal on mõni muu vaimse tervisega seotud probleem.⁠»

Lauljatari arvates ei ole sellistest seisunditest võimalik end lihtsalt terveks mõelda. «Et ah ma enam ei tunne kurbust. See pole kahjuks võimalik, tegemist on aju - ja kehakeemia tasakaalutusega, mille tagajärjel on häirunud kõik protsessid, mis kehas toimuvad ja sellest tulenevalt kogu elu. ⁠Kogu närvisüsteem on tugevalt mõjutatud.»

«Loomulikult ei saa kedagi «terveks teha» ja lõplik vastutus on inimesel endal, aga see on väga suur asi, kui meie ümber on teadlikud inimesed,» nentis ta.

Lauljatari sõnul on ta täna teadlik, kuidas hoida nii oma keha kui vaimu tasakaalus ja kuidas tulla toime meeleolulangustega. «See on välditav aga mitte alati.»