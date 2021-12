Peeter Espak: mida teevad konservatiivid totaalselt valesti?

See, et meie hetke teaduslikud asutused on väga suures osas vaimselt korrumpeerunud ja sotsiaalteaduste osas langenud tihtilugu juba täielikku pseudoteadusse, ei tee aga teadusest nähtusena hukkamõistetavat või ka asendatavat mehhanismi.

Nimelt ükski faktiline number aga ka soojenemise tõsiasi ei kirjuta meie ühiskonnale automaatselt ette mitte ühtegi ainuvõimalikku tegutsemisviisi. Võime ühtviisi ratsionaalselt ning tõenäoliselt mitte väga ränki tagajärgi kaasatoovalt kliimasoojenemise fakti nii eirata ja lasta paratamatusel lihtsalt kulgeda kui sellele ka ratsionaalselt tegutsedes põhimõttel parem karta kui kahetseda vastu seista. See on meie vaba valik, kuidas ühiskonnana käituda. Igaljuhul on teaduslikult vale uskuda ja põhjenduseks tuua üht teaduslikku fakti (kliima soojeneb) teise katseliselt ja teaduslikult selgelt valeks osutunud ühiskonnasüsteemi (sotsialism, marksism) propageerimiseks teadusliku ainuvõimalikkusena. Just kliimasoojenemisretoorika ebateaduslikkusele ja ebaloogilisusele peaks olemagi suunatud ka konservatiivide kriitika põhiraskus, mitte aga mõõteliste faktide vastu, mille kummutamine kahjuks pole võimalik. Numbrid on numbrid ja loodusteaduslikke tõsiasju peab sellistena ka aktsepteerima – nagu ka asjaolu, et sugusid on kaks ja mitte 75 ning mehed ei sünnita lapsi.

Vasak- ja paremteadus

Ka see, et läänemaailma ülikoolid ja teadlasi koondavad eri akadeemiad on tänasel päeval väga sageli kultuurilist marksismi pooldavad vasakaktivistide lobigrupid, ei tähenda, et teadus nähtusena oleks marksistlik või bolševistlik. See, et meie hetke teaduslikud asutused on väga suures osas vaimselt korrumpeerunud ja sotsiaalteaduste osas langenud tihtilugu juba täielikku pseudoteadusse, ei tee aga teadusest nähtusena hukkamõistetavat või ka asendatavat mehhanismi.