Tallinlanna sai parkimise eest trahvi, kuigi oli sõnumi saatnud. «Halenaljakas, aga ka traagiline, on suhtlemine masinaga.»

Sõiduki parkinud naine vaidlustas trahvi, sest sõnum oli saadetud ja kõik korrektne. Selgus, et trahv oli tehtud seetõttu, et kogemata oli auto parkinud naine sisestanud sõnumisse oma autonumbri valesti. Kui tegelikult on auto number 111 XXX, siis sõnumisse sai kirja XXX 111 (number on näitlik – toim). Kolm viimast tähte olid läinud vahetusse kolme esimese numbriga. Seepärast ka trahv tehti, kuna kontrolör ei leidnud parklast autot täpselt selle numbrimärgiga, mis oli sisestatud sõnumisse.