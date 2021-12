Armastatud telesari «Seks ja linn» on tagasi! Sarja uusversiooni «And Just Like That...» saabumine pole olnud aga lilleline ja seda juba algusest peale. Nimelt jäi järjeloost välja Samanthat kehastanud Kim Cattrall, kes on nüüd jätnud sotsiaalmeediasse vihjeid, mida ta uusversioonist arvab.