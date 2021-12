Kohtu andmetel müüs firma Joupin Meklari 2017–2020 muu hulgas 4300 kilo välismaist hirveliha ja 2700 kilo lambaliha väites, et see on Soome liha. Firma tegevjuht valmistas ja kinnitas lihapakkidele sildid, mille järgi need sisaldasid Soome kasvatatud loomade liha.