Onlyfansitar Enni Britta: see tähelepanu lihtsalt ei lähe ära

22- aastane sisulooja Enni Britta Esna võttis Instagrami lugudes oma aasta kokku, tunnistades, et see on olnud ääretult raske. «Ma olen väsinud!» tõdes neiu.

Neli aastat sotsiaalmeediat tööna teinud Enni sõnul on see nagu korraga viie inimese töö teemine ja neiul on kopp ette saanud. «See on kõik nii aeganõudev ja kurnav,» nentis ta, öeldes, et paljud lähedased küsivad tihti, kuidas ta seda suudab.