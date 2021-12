Venemaa uuendas massimatmise reegleid. Kas see võib olla seotud Ukrainaga?

Matmist reguleeriva dokumendi pealkiri on «Surnukehade kiire matmine sõja ja rahu ajal». Vene võimud kiitsid selle heaks juba septembris ja see jõustub 1. veebruaril 2022.

Mitme Venemaa väljaande ajakirjanikud on üritanud saada võimudelt vastust, et miks uus massimatmise dokument kiideti heaks just nüüd. Novoje Izvestja ja znack.com teatasid, et valitsuse esindajad ei ole nende küsimustele vastanud.