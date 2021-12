Tõstamaa perearst Madis Veskimägi jagas ühismeedias oma mõtteid seoses hambaravi korraldusega Eestis. «Mitte ainult Tõstamaal, vaid Eestis üldiselt on olukord rahva suus kurb. Meie poliitikud ja tervishoiujuhid arvavad, et hambaravi on rohkem niisama iluteenus ja suures osas inimese oma lõbu. Kes tahab, see maksab. Kes ei maksa - ise teab!»