Täna avaldas oma kaalulangetamise saladuse raadiohääl Alari Kivisaar, kuid ta pole kaugeltki ainus Eesti staar, kes on korraliku laalulanguse läbi teinud! Vaata, kes veel on sellega hakkama saanud ning kuidas täpselt nad oma eesmärgid saavutasid!

Laulja Synne Valtri on üks Eesti staaridest, kes on aastate jooksul omajagu kaalust alla võtnud. «Karm kord on minu figuuri saladuseks,» on Synne rääkinud. Synne käib jõusaalis ja kodus on tal trenažöör crosstrainer, millel vastavalt võimalustele kaunitar oma keha voolib. «Ja muidugi aitab kaloritepõletusele kaasa ka tihe esinemisgraafik, sest üks esinemine on võrdne ca 7000 sammuga,» teab Synne.