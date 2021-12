ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Ljonja Brežnev – vaieldamatult üks maailma esikoomikuid

Äärmiselt vahva on lugeda, kuidas Brežnevit on iseloomustanud lääne ajakirjandus – puldis vaevu arusaadavalt lälisev Ljonja olla olnud nii mõnegi kirjutaja arvates konservatiiv. Umbes nagu Mart Helme. Võrdlus on muidugi naljaks hästi sobiv, aga konservatiivi klassikalises mõttes Breku siiski endast ei kujutanud.

Helmet võiks pigem võrrelda ärpleva, karjuva ning hasartse Hruštšoviga, kes läks oma geniaalsuste peale nii leili, et ei suutnud enda üle mingitki kontrolli säilitada. Ta kargles üles-alla, koputas kingaga puldi pihta, naeris ja nuttis joviaalselt, oli solvunud moodsa kunsti peale (talle seletati, et need on kõik pederastid) – ühesõnaga, unustas mingist teemast kinni hakates absoluutselt igasuguse mõtte või loogika. Ühisjooni Mardi-onuga leidub.

Brežnev jäi oma taburetile viivitamatult kinni justkui junn ratta külge ning teda oli sealt täiesti võimatu lahti kangutada.

Ljonja kujutas endast täiesti teist inimtüüpi: tema elukäik stalinistina sõja ajal ja pärast seda vormis temast pigem olendi, kes soovinuks justkui sarnaneda hallile, mustriteta tapeedile. Just nii kalkuleerisid kamraadid, kui upitasid Ljonja pukki – see puhmaskulmuline plüüžist karumõmm vaevalt et kellelegi mingit ohtu kujutab. Ja läksid sellega alt.

Brežnevil kõik ta medalid korraga rinda ei mahtunud. Pildil tervitab koomik naisi 8. märtsi puhul. FOTO: Internet

Mõmisev toidupakikeste jagaja

Tuli aga välja, et seltsimehed hindasid pehmet mänguasja täiesti valesti. Brežnev jäi oma taburetile viivitamatult kinni justkui junn ratta külge ning teda oli sealt täiesti võimatu lahti kangutada. Ega keegi väga proovinud ka, Brežnev kujundas oma ajastu kõigile nomenklatuuris peesitavatele seltsimeestele väga mõnusaks, puljongirikkaks ning padjarohkeks.

Brežnevi valitsemisstiili ehedaim näide oli ilmselt vaatepilt, kuidas ta teistele kommunistidele toidupakikesi meisterdas. Vägeva jahimehena, kellele aeti teenistuses oleva personali poolt metsas püssi ette põdrad, kuldid, sead, jänesed, veetis pärast jahti aega, mille käigus seltsimeestele isiklikult pakikesi jahisaagiga koostas: Andropovile paneme tükikese kuldikintsu, Furtsevale väheke jänkukese fileed, aga Kossõgin, olgu Lenin talle armuline, las haukab peremehe kiituseks kitseribikest.

Kui Ljonja toidupakkide vool lakkas või nende sisu muutus kesisemaks, tähendas see põhjust muretsemiseks: ega ometi ole karta langust karjääriredelil?

Kes siis ei mäletaks Ljonja artikuleerimatut möginat teleekraanilt, tema taaruvat kõnnakut, teatraalseid kulme, mille kõrval Põlluaasa vuntsid on nagu trimmeriga üle käidud kortsus muruplats

Veriste kätega komöödiameister

Üks on aga kindel: lisaks sellele, et tegu oli kunagise veendunud stalinistiga, keda häiris sügavalt Hruštšovi katse (pigem enesekaitse, kuna temagi oli Stalini jünger) Jossifit halba valgusesse sättida, kes lasi veriselt maha suruda Praha kevade, tungis Afganistani, lasi terroriseerida teisitimõtlejaid, tekitas riigis väikese jääaja jne – võime me onu Ljonjat pidada 20. sajandi kogu maailma üheks esikoomikuks.