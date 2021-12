Staarisaates teiseks tulnud Wanda meenutab superfinaali: mul lihtsalt ei jätku sõnu...

Noor lauljatar kinnitas, et superfinaalis kogetu jääb talle igavesti meelde. «Ma ei unusta ealeski seda vaatepilti, mida sellelt lavalt näha sain! See on midagi niivõrd erilist ja lummavat, et mul lihtsalt ei jätku sõnu…» Koos postitusega jagas Wanda pilte just superfinaalist, kus ta esitas lugusid «Oh So Quiet» ja «Creep». Lisaks astus ta lavale koos tulevase superstaariga, Alika Milovaga, kellega koos lauldi duetti «Õnnenumber». Viimasest sai Alika debüütsingel.