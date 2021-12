Jaagup Kreem tähistab kallimaga aastapäeva: peab ikka olema kannatlik, et minusugust taluda

«Vahel mõtlen, et peab ikka olema kannatlik, et minusugust taluda. Aga eks ma annan endast parima… kui näoga päikese poole seista, jäävad kõik varjud seljataha…» nentis Kreem.

«Täna 15 aastat tagasi abiellusime Krissuga. Täna ei tohi korjata maasikaid! Täna on kesksuvi, mil peaks lõppema heinatöö ja algama viljakoristus. Ah, et miks? No on ju Jaagupipäev ikkagi,» naljatles Kreem toona ühismeedias.