Maailma esimene tekstsõnum loodetakse oksjonil maha müüa suure summa eest

NFT, lühend sõnadest non-fungible token, on määratletud kui ainulaadne digitaalne sertifikaat, mis on registreeritud plokiahelas ja mida kasutatakse vara, näiteks kunstiteose või kogutava objekti omandiõiguse registreerimiseks.

Eeldatakse, et see müüakse umbes 170 000 naela (225 000 dollari) eest ja see kõik on hea eesmärgi nimel, sest teksti müügisumma annetatakse ÜRO pagulasagentuurile.