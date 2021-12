Luisa Rõivas astub üle pika aja eksklusiivse jõulutuuri raames lavale

Detsembris annab muusik Alen Veziko koos laulja Luisa Rõivasega kolm eksklusiivset jõulukontserti «Nüüd taas sajab lund». Mõlema jaoks on see üsna eriline jõulutuur.

«Meil Luisaga möödub tänavu täpselt viis aastat ühisest kontsertuurist ja umbes sama kaua pole ma ka jõulukontserte andnud,» avaldab Veziko ja lisab: «Koos esinemine on meile alati sobinud ning leidsime mõlemad, et nüüd on küll viimane aeg taas koos üles astuda.»

Pereelule keskendunud Rõivas astub seega üle pika aja taas lavale. «Ma ei ole väga pikalt avalikke esinemisi teinud ja eks koroona ajal oli neid ka keeruline korraldada. Seda mõnusama ja värskema tundega ma meie jõulukontserte ootan,» tunnistab Rõivas ning lisab, et tal on hea meel minna lavale just Vezikoga. «Aleniga oleme aastate jooksul väga palju koos esinenud ja meie muusikaline klapp on väga hea.»