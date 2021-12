Uudistesaate «Seitsmesed» peaprodutsendiks saab uuel aastal Anneli Lahe

Teleprodutsent Anneli Lahe tunnistab, et loomulikult on see suur väljakutse. «Otsus selline pakkumine vastu võtta ei tulnud kergelt. Kuid nagu öeldakse – kui elu annab sulle uued väljakutsed, tuleb neile vastu astuda; eks just ise peame looma selle, mille osa soovime olla. Mulle on antud võimalus luua üks vahva uudistemagasin ning just selline saab nüüdsest olema mu uue aasta soov ja eesmärk,» sõnas Lahe.