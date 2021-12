Põhjuseks on iludusvõistlusel tekkinud koroonakolle. Nimelt avastati, et mitmel sellega seotud isikul on COVID-19. Sealhulgas on koroonaviirusega nakatunud 23 riigi esindajad 97st missivõistlusel osalevast kaunitarist. Kokku on koroonakoldes 38 nakatunut.