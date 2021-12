Õudus kauni fassaadi taga: staažikas koeraaretaja pidas loomi kohutavates tingimustes

Nunnupallidena tuntud kuldsete retriiverite kasvatajaid ühendab Eesti kuldsete retriiverite tõuühing , mis korraldab ka tõunäitusi. Selle liige Valge pole, ent kunagi oli. Ta visati ühingust välja kümme aastat tagasi, ütleb ühingu juhatuse esimees Kalvo Kriisk . «Kunagi olid kohustuslikud aretusreeglid, täna on need soovituslikud.» Kriisk ütleb, et Valge ei järginud kohustuslikke reegleid, näiteks ei teinud mõningaid tervise- ja puusa- ja silmauuringuid, ning ta visatigi välja. «Ausate kasvatajate seltskonda pole ta kunagi kuulunud,» kommenteerib Kriisk.

Kriisk lisab, et on Valge pesakondi isegi kontrollinud, kui kennelliidus tegutses. «Kontrollisin tol hetkel neid kutsikaid, olid normaalsed. Vaatasin küll tol hetkel, et hoov oli käest ära. Nõgesed olid Tartu kesklinnas piltlikult öeldes.»

Samuti polnud ta üldsegi teadlik, et naisel muud loomad on. «Ega minu jaoks on ka üllatus, et tšintšiljad ja kassid seal olid. Polnud elu sees kuulnud, et tal need ka on.»

«See oli täiesti üllatav. Ma arvan, et koerandusringkonnas keegi ei teadnudki, et tal on neid loomi nii palju. Ta ju pidas pügamissalongi Annelinnas kusagil... ei eeldanud üldse, et see asi nüüd nii hull on, väga šokeeriv,» ütleb Kriisk kurvalt. Ta lisab, et kuulis ka jutte, et Valge suutis mõned koerad ära peita ning kõiki loomi talt kätte ei saadudki.

Tartu linnavalitsuse poole on pöördutud seoses haisu ja haukumisega

Tartu linnavalitsuse järelevalveosakonna juhtivmenetleja Ülle Neeme sõnul on linnavalitsuse poole on pöördutud seoses kinnistult leviva koerte väljaheidete haisu ja haukumisega. «Seetõttu oleme seal kohapeal korduvalt käinud ning koerte omanikuga suhelnud ja nõudnud, et ta koristaks regulaarselt kinnistult koerte väljaheited, puhastaks ja peseks õueala. Viimati käisime olukorda kontrollimas käesoleva aasta novembris. Kuna meil ei ole järelevalveõigust loomakaitseseaduse üle ja eravaldusesse minna ei saa, siis majas sees meie käinud ei ole,» kommenteerib Neeme ja lisab, et linnavalitsusel ei olnud ka infot, et majas on peale koerte veel teisigi loomi.

«Möödunud aastal pöördusime Põllumajandus- ja toiduameti poole, et nende ametnik kontrolliks, kas koerte pidamisel on täidetud loomakaitseseadusest tulenevad nõuded. Möödunud aasta augustis käisimegi koos Põllumajandus- ja toiduameti spetsialist Peeter Kukega kohapeal. Meid, linnavalitsuse ametnikke, Liidia Valge enda elamisse ei lubanud. Majas sees käis olukorda kontrollimas Peeter Kukk, kes tol korral ei tuvastanud, et koerte pidamisel oleks rikutud loomakaitseseaduse nõudeid.»