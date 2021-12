Iirimaal uuriti, miks keegi ei ole saanud 6 kuud loto peavõitu

Iirimaa lotoreeglite kohaselt on peavõit maksimaalselt 19 miljonit eurot, mille saamiseks on vaja kuus numbrit õigesti ära arvata. Iirlaste silmis ei ole see summa piisavalt suur, teatab theguardian.com.

Kui jackpot'i keegi ei võida siis saavad raha juurde väiksemad võidud.

Tsentristlikparempoolse partei Fine Gael rahvasaadik Bernard Durkan nõudis, et parlament loto korraldamist ja võiduvõimalusi uuriks.

«Ma ei väida, et keegi tegeleb pettusega, kuid kuidas saab olla nii, et pool aastat ei saa mitte keegi peavõitu. Tahan olla kindel, et loto korraldamisel on kõik õigesti tehtud,» sõnas Durkan.

Statistiliselt on peavõidu mitte tulemine väga haruldane.

«Tõenäosus, et peavõitu ei tule, on sama, kui keegi viskab täringut 37 korda ilma kuut saamata,» ütles Iiri loteriifirma tegevjuht Andrew Algeo.

Loto kontrolliorgani juht Carol Boatea andis 15. detsembril loto teemal Iiri parlamendi majanduskomisjonis aru. Komisjoni liikmed küsisid temalt, kas loosimismasinaga on probleeme.

Boatea kinnitas, et ei ole, tegemist on mehhaanilise loosimismasinaga ning tõenäosus, et peavõitu ei tule, on tõenäoline.

«Kui vaadata jackpot'i sagedust, siis võib ka olla kuude pikkune vahe enne, kui peavõit tuleb,» selgitas Iirimaa loto kontrollorgani juht.