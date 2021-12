«Seksi ja linna» hurmur Chris Noth valati üle seksuaalse väärkohtlemise süüdistustega

«Minu vastu tehtud süüdistused inimestelt, kellega puutusin kokku mitte aastate, vaid aastakümnete eest, on täielikud valed,» kommenteeris Noth USA Todayle. «Ei tähendab minu jaoks alati ei – seda piiri ei ületa ma kunagi! Need vahekorrad olid mõlemapoolse nõusolekuga. Raske on mitte esile tuua nende süüdistuste avaldamise aega. Ma ei tea kindlat põhjust, miks nendega just nüüd välja tuldi, kuid ma tean seda: ma ei ole neid naisi kuritarvitanud.»