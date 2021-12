ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Nursultan Kasahstanis – linn kui hullumeelse ulmefilmi dekoratsioon

Et stepielanikel kasahhidel ikka kõik selge oleks ja mingeid asjatuid arusaamatusi ei tekiks, nimetas Nazarbajev veel kord linna ümber: sellest sai Astana, mis kasahhi keeles tähendabki «pealinna».

Nüüdseks, mil Nazarbajev on võimust taandunud, nimetati linn jälle ümber – Nur-Sultaniks. Jah, Nazarbajevi eesnime järgi.

President Nursultan Nazarbajevi kuldne käejälg Nursultani linnas «Tšupa-tšupsiks» kutsutava maja kerakujulises tornis. FOTO: Juku-Kalle Raid

Linn kui sõgeda fantaasia

Pealinn on ta muidugi kõikide hullumeelsete kriteeriumide järgi. Et Kasahstanis pole tänu naftavarudele erilisi finantsprobleeme, joonistasid linna paberile mitmed maailma tipparhitektid, täiesti omaette klass on stepis taeva poole kõrguvad hooned, üks fantastilisem kui teine.

Astana plaani tegi jaapani arhitekt Kisho Kurokawa, linna peaarhitekt Vladimir Laptev aga seletas: «Tahan ehitada üles Euraasia stiilis Berliini. Ja siia ei tule pelgalt mingi administratiivkeskus nagu Canberra.»

Linnas on muuhulgas kontserdimaja, mis jäljendab äratuntavalt Sydney ooperiteatrit, siis sai valmis ka kohalik Triumfikaar...

Nursultan Nazarbajev teatas: «Sellepärast, et kogu maailm mõistaks, milleks kasahhi rahvas võimeline on!»

President Nazarbajev märkis kunagi selle kummalise disainikülluse kohta, et linn sümboliseerib Kasahstani uut ja järjest tähtsamaks muutuvat geopoliitilist rolli. Samuti on Päike öelnud: «Kasahstanist saab uus siiditee ja selle keskus on Astana.»

Kui vaadata linna kujunemist ning selle kõiki piire ületavaid ambitsioone, tundub kõik võimalik. 1998. aastal elas Astanas 250.000 inimest, praegu on elanikke tugevalt üle miljoni.

Astana pöörane arhitektuur on toonud esile kohalike hea huumoritaju. Ministeeriumidehooned, valitsusasutused jm on rahvasuus päris tabavalt ümber nimetatud, nii võib linnas jalutada Purjus tänaval, nimetus, mille tingivad modernselt vildakad majad, näha «Välgumihkli», «Raamatu» või «Delnjaška» nimelisi kõrghooneid ning sõita liftiga kerakujulisele vaateplatvormile, mida kutsutakse hellitlevalt «Tšupa-tšupsiks». Tšupa-Tšupsi kera sees on kohvik ja panoraamvaade, mida kaunistab hiiglakera keskel asuv kullast Nazarbajevi käejälg. Sinna käivad kodanikud ja kooliekskursioonid oma käekesi asetamas, teadagi, suure juhi peopesa teeb kõik suuremaks. Ollakse uhked ja pildistatakse üksteist.