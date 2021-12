Sünnipäevalapsest Metsatöllu trummar: 32 on selline mõttetu vanus, et selles eas pole ühtki õiget rokkstaari ära surnud

Tõnis Noevere on muusikute seas üsnagi hinnatud mees, sest teda jätkub vist kõigi jaoks. Küll istub ta stuudios ja loob uusi muusikapalu teistele, annab teistele muusikutele tarka nõu või siis taob trumme folkmetal bändile Metsatöll.

Septembri keskel oli tal au saada ka taas isaks, mille üle on ta ülimalt uhke. Siis rääkis Noevere Elu24-le, et kaks last on olnud tema pere suur unistus, seega vaatab ta möödunud aastale tagasi aga üsnagi rõõmsa pilguga.

Tavaelu on tal peale lapse sündi üsnagi tempokaks muutunud ning mehe sõnul kodu enam nii vaikne ei ole kui enne.

Tõnis Noevere 16-aastaselt. FOTO: Erakogu

«See aasta oli meile bändiga veidi parem kui eelmine. Arvestades seda, et eelmisel aastal eriti esineda ei saanudki, siis sel aastal vähemalt suvel toimusid mitmed üritused, millest osa võtsime,» tõdeb Noevere, et tööalaselt on olnud üsnagi rahulikud ajad tema elus.

Selle aasta teises pooles produtseeris ta aga päris mitut põnevat Eesti artisti, salvestas, miksis ja masterdas neid ning andis laulukirjutajana neile nõu. «Metsatöllule produtseerisin samuti kolm lugu. Üldiselt olen enamus oma päevaajast stuudios ja mitte kontserditel. Stuudio on ka kodus. Mugavaks teeb see aeg. Kodust välja minna üldse ei viitsi enam kui pole mõjuvat põhjust, aga hingelt bändimehena igatsen loomulikult palju kontserte anda, et taas mugavustsoonist välja tulla,» lisas ta.

Täna tähistab Noevere aga oma 32. sünnipäeva. «See on selline mõttetu vanus, et selles eas pole ühtki õiget rokkstaari ära surnud. 27 elasin üle, 33 on pigem see mis tuleb põnev. Üldiselt ma väga vanuse peale ei mõtle,» muigab mees.

«Uuel aastal loodan kindlasti bändiga rohkem esineda. Lisaks on mul aasta esimeses pooles paar albumisalvestust käsil. Uuel aastal on oodata Ikevald Rannapi albumit, mille kallal töötan ning hakkan tegema kantriplaati uuele ansamblile «The Wildcard.» Neil tuleb esimene debüütsingel välja 26. detsembril ja minu kuulamissoovitus kõigile muusikahuvilistele. Nad on väga tublid ja hoidke neil silma peal.»