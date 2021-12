Hüpnotisöör Ants Rootslane: mees peab valima naise oma ema asemel!

Ants Rootslane on enda sõnul teraapia õppes küll kõige noorem, aga siiski kõige tublim. Ta naerab, et ega ta polegi klassikaline noor ning tihtipeale liigitataksegi teda 40-aastaste hulka.

Hüpnotisööri sõnul on esimesed kaheksa eluaastat inimese elus kõige olulisemad, sest just selles vahemikus arenevad meeled ja kui sel ajal tekib mõni hingeline trauma, võib see inimest saata kogu tema elu.

Hüpnotisööri sõnul on naisel väga raske ämmaga võidelda, sest ämm oli ju enne naist ja selles olukorras on tülid kerged tulema. Vastutuse lükkab ta aga mehe kaela, kes Rootsalse sõnul peaks valima oma ema asemel naise.

«Kui mees ei ole peas ära otsustanud, et naine on kõige tähtsam,seni ongi probleem,» lisas ta.

Suhetes tuleb endale selgeks teha, et igaüks loob täisealisena ise oma pere ning oma vanematest tuleb teatud mõttes lahti lasta. See aga ei tähenda seda, et vanemad su elus enam ei eksisteeri- olulised on piirid.