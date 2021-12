Onlyfansitar Sandra õhtustas Saudi Araabia printsiga

Motohuviline ja OnlyFansis tegutsev Sandra Roosme on ennast sisse seadnud Dubais. Pidevalt kadestamisväärseid fotosid postitav neiu rääkis Instagrami-loos, et kohtus Saudi Araabia printsi Mohammed bin Salmaniga .

«Casually (lihtsalt - toim.) olen jahi peal ja mõtlen, et kelle jaht see on. Öeldi, et selle mehe. Aga kes see tüüp on? Saudi Araabia prints. Nagu päris prints? Jah. Normaalne,» rääkis onlyfansitar Instagramis.