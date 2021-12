Tõnis Mägi saatis Alikale pärast superstaarisaate võitu sõnumi

Mõned päevad pärast superstaariks kroonimist andis Alika Elmari raadiole intervjuu. Seal avaldas uus superstaar, et on saanud sadu siiraid õnnesoove. Üks neist oli aga eriti eriline! «Kohe superfinaali lõppedes kirjutas mulle Tõnis Mägi. See oli väga meeldiv ja muidugi suur au mulle,» avaldas Alika. Tõnis Mäe õnnesoov oli üks esimesi, mida Alika pärast võitu nägi.