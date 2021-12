Strippar Marco Tasane avaldas ühismeedias, et on juba alates 2020. aasta märtsist oodanud päeva, mil ta koroonaviirusega nakatuks. «Vot teistele tuli, mulle ikka mitte,» ütles ta Facebooki postituses. «Aga lõpuks eelmise neljapäeva öösel koputas ta mulle kehale. Tundsin, kuidas mu temperatuur on nii kõrge, et süda rapub,» kirjeldas Tasane temaga toimunut. «Kraadiklaas oli mul paraku puruks kukkunud, aga tunnetasin, et see oli kõrge!»