Saaga lõpp: Justini «kurikuulus» mikrolaineahi jõudis tagasi koju

Pärast suhteskandaali tagasi Austraaliasse põrutanud Justin McNairn vastas kolmapäeval sotsiaalmeedias talle saadetud küsimustele. Muidugi olid paljud küsimused seotud tema ja Triinu Liisi skandaaliga, millesse on mässitud ka mikrolaineahi.

Jälgijate küsimustele vastates tuli mikrolaineahi kohe teemaks. «Kuidas su mikrolaineahjul läheb?» küsis keegi. Justini vastusest luges välja, et strippar on n-ö kadunud seadmest teadlik.

«Ma ei tea, küsige Rasmuselt. Kinkisin selle talle,» vastas Justin. Ta lisas, et on mõelnud seda tagasi küsida, kuna Justini endine õpipoiss Rasmus on strippari sõnul varas.