Kolmapäevases «Pealtnägijas» rääkisid oma loo kolm ema. Neid ühendab üks traagiline sündmus – kõik on kaotanud lapse ja seda suitsiidi tõttu. Tagantjärele ütlevad emad, et tuleb lapsi kuulata, sisetunnet usaldada ja kohe abi otsida. Kogemusnõustamise lünga on vanemate jaoks täitnud saatusekaaslasi koondav Facebooki grupp.