Üle kümne aasta isa eestkoste all elanud popstaar Britney Spears on juba kuu aega nautinud vabadust. Tänu sellele on teismeeas tuntuks saanud Spearsil tekkinud võimalus rääkida asjadest, millest ta on varem pidanud vaikima. Nagu näiteks 2003. aasta teleintervjuu, mille ajal ta nutma puhkes.