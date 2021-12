Kui nunnu! Vene megastaar Nyusha sai teise lapse

Nyusha on Instagramis jaganud viimasel ajal toredaid kaadreid oma rasedusest. Naise sotsiaalmeediat jälgides tundub, et ta veedab palju aega Araabia Ühendemiraatides.

Värske ilmakodaniku näol on tegu Nyusha teise lapsega. Esimese lapse sai naine 2018. aastal. Tema elukaaslane ja laste isa on 41-aastane Igor Sivov, kel on eelmisest abielust veel kaks last.