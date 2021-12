Katsejänesed on kaks Briti uurijat Justin Packshaw ja Jamie Facer Childs, kes on 80 päeva kestval matkal läbi kõige lõunapoolseima mandri programmi Chasing the Light raames. NASA teadlased uurivad nende abil, kuidas ekstreemsed olud mõjutavad inimeste vaimu ja keha, teatab livescience.com.