«Kui me peaksime imekombel vajamineva summa kokku saama ja sealt midagi üle jääb, annetame kogu üleliigse summa Eesti Vähiliidule edasi,» lubas esialgu noormehe perekond. Pärast Tony lahkumist hakkasid aga mitmed annetajad huvi tundma, mis sai ülejäänud annetusrahast, mida oli väidetavalt 30 000 eurot. Levima hakkasid jutud, et Tony peolembene õde Ly on soetanud neljakohalise summa eest uue iPhone'i ning kasutanud raha ebaotstarbekalt. «Et kust see raha tuleb?» olid ka Ly sõbrannad üllatunud.