Tesla elektriautode tootja Musk on ka kosmosefirma SpaceX asutaja ja tegevjuht. Ta möödus sel sügisel oma jõukusega Amazoni asutajas Jeff Bezosest, olles nüüd umbes 300 miljardi dollariga (264 miljardi euroga) maailma rikkaim inimene, teatab theguardian.com.

Time’i artiklis on Muski kirjeldatud kui elu näitelava klouni, meelelahutajat, ekstremisti, geeniust, visionääri ja töösturit. Lisaks on ära toodud ta firmad, millest Tesla on kõige väärtuslikum.