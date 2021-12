Erna Husko avaldas oma saates «Fitnesspäiväkirja», et on tõepoolest käinud rindu suurendamas, kuid tema kuulus tagumik on suure töö ja vaeva tulemus ning ükski kirurg pole sealjuures rolli mänginud. «Inimestel on keeruline aru saada, et tagumikulihased on treenitavad, kuid rindadega asi nii ei käi,» rääkis Eestist pärit Husko.