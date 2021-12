Mart (nimi muudetud, toim. teada) otsustas nädalavahetusel sõpradega Tartus asuvat Püssirohukeldrit külastada, kuid meeleolukas õhtu võttis veidra pöörde, kui tualettruumist väljuva mehe selja taha ilmus neli-viis politseinikku. «Ma olen kolm korda vaktsineeritud! Seda, et tualetti minek on ka kuidagi kontrolli all – mina seda ei teadnud,» selgitab Mart.