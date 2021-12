Kirsti Timmeri sõnul on kõige odavam kodu energia puhastamise võimalus kadakaokste põletamine. Kadakatossuga maja puhastamine on ennustaja sõnul vanarahva tarkus ning selle teadmise eest ta au endale ei võta.

Teised head puhastajad on näiteks ka palo santo ehk püha bursera ja salvei, kuid need pole nii lihtsasti kättesaadavad kui kadakas. Just nendest asjadest teeb Timmer isiklikult pliidi ääres vaaritades küünlaid, mille abil saab halvast vabaneda.