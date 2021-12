Jalajälgede pikkuse, laiuse ja sügavuse järgi arvutati välja, et kümneid miljoneid aastaid tagasi elanud hiidsisalikud jooksid kuni 44,6 kilomeetrit tunnis, teatab livescience.com.

Uurijate analüüs näitas, et ühed jalajäljed kuuluvad dinosaurusele, kelle liikumine ja kiirus olid ühtlased, teised aga hiidsisalikule, kes oma liikumist ja kiirust muutis. Need jäljed on pärit kriidiajastust, mis kestis 145–66 miljonit aastat tagasi, ning näitavad nii mõndagi dinosauruste liikumise ja käitumise kohta.