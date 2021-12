Räppar Bad Art ootab kallimaga last: ega rajooni poisid mööda ei tulista

«Kõige pisema Pealiku ootuses 🖤» kirjutas Greete Melliste Instagrami postitatud pildi juurde, kus poseerib Bad Artiga jõulukuuse all.

Ka räppar jagas sama pilti Instagramis. «Pisike ime on sündimas!»

Elu24-le avaldas Maardu räppar, et sündimas on poeg. «Uudis oli tegelikult juba mõnda aega meile endale teada,» nentis ta. Pisipoeg sünnib märtsis. «Tunne on hea. Ega rajooni poisid mööda ei tulista.»