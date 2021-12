Pealinna arstile tulnud proua visiit jäi jabura põhjuse tõttu ära

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Sven Reemet transpordib igapäevaselt ratastoolis erivajadustega inimesi. Mõne nädala eest klienti Tallinnasse tuues sattus ta enda sõnutsi uskumatu olukorra tunnistajaks. «Mul on neist kahju. Nad näevad vaeva ja kulutavad aega, et transport tellida, aga arsti juurde sisse ei saa, kuigi on kuid oodanud,» nentis ta.

Enne arsti vastuvõttu Kalamaja perearstikeskusse päringu saatnud mehele vastati, et jah, ligipääs ratastooliga on olemas – siseneda tuleb hoovi poolt. Iru hooldekodu elanikuga pealinna jõudes avanes aga kurvastav pilt. Kuigi kaldtee oli olemas, oli see Reemeti sõnul lumest libe ning 40-kraadise kalde all. «Hakkasin juba prouat autost välja aitama, kui kaasa tulnud hooldekodu saatja ütles, et siit teda küll üles ei saa,» nentis Reemet, öeldes, et jättis siis sussides ja õhukeses jakis proua bussi ootama.