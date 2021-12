Ratastoolis Helen Tallinna tänavatest: õnneks aidati operatiivselt lumehangest välja

Ootamatult maha sadanud lumi on pannud tallinlase Sandri valutama südant ratastooliga liiklejate pärast. «Mulle päriselt meeldib tänavune talv, aga see võiks olla nauditav kõigile,» tõdes ta, lisades, et praegune olukord pealinna tänavatel on masendav. «Tallinna linn soovitab kõigil, kel vähegi võimalik, ühistransporti kasutada, aga kuidas peaks siin lastekäru või ratastooliga liikuma, et ühistransporti saada?» kirjutas ta Facebooki postitatud pildi juurde.