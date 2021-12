Rootsi meedia: Läänemerel põrkas kokku kaks kaubalaeva, üks on uppumas

Kokkupõrge toimus kell 3.30 Rootsi aja järgi Ystadi ja Bornholmi saare vahel. Üks õnnetuslaev on Taani lipu all sõitev 55-meetrine Karin Høj, mis on ehitatud 1977. aastal. Teine on aastal 2018 ehitatud Briti Scot Carrier, mis on 90-meetrine.