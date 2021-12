Miks nõutakse koroonapassi suusamäel ja matkarajal?

Suusakeskustes ei tohi suusatõstukeid kasutada kliendid, kellel puudub tõend vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kohta. Elu24 küsis suusakeskuste tõendinõude kohta kommentaari Terviseametilt. Terviseameti meedianõunik Merilin Vernik selgitab, et kuigi suusatamine toimub värskes õhus, on tegemist sporditegevusega, mis toimub piiratud alal. Seetõttu on nõutud ka tõend, kui tegemist pole just 12–18-aastaste koolilastega, kellele tõendi nõue ei kehti ja kes saavad hakkama testiga.