Taro kuninganna Kirsti Timmer tähistab sünnipäeva: viimased kümme aastat seostuvad just selle looga!

«Heh, eluäge! Need viimased kümme aastat on viinud mind päris endani ja seostuvad kuidagi imeliselt mulle armsa ja toetava inimese, Ithaka Maria, lauluga,» nentis Timmer, öeldes, et lugu «Hopa pa–rei» on kõnetanud teda esimesest hetkest alates. «See kõnetab siiani – suht minu loo lugu!» tõdes ta.